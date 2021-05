Ancora da decidere chi sarà sulla panchina della Juventus, ma nel frattempo arriva lo scontro tra un tecnico e la società: si decide il futuro

La Juventus continua la propria corsa per salvare l’obiettivo minimo della Juventus, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Le pretendenti sono tutte vicinissime in classifica, e ogni minimo passo falso può essere fatale. Per questo sarà fondamentale riuscire a portare a casa i tre punti contro il Milan nel prossimo match di sabato. Oltretutto ci sono ancora molte cose da risolvere per il futuro bianconero, come la posizione in panchina di Andrea Pirlo.

Infatti il futuro del tecnico sembrerebbe essere lontano da Torino, con la società che continua a guardare con interesse a Zinedine Zidane, sogno per la panchina da tempo. Tra il francese e il Real Madrid però si arriva allo scontro per il futuro.

Calciomercato Juventus, Zidane contro il Real Madrid: la decisione sul futuro

Una vera e propria girandola di panchine potrebbe svilupparsi nella prossima sessione di calciomercato. Infatti a fine stagione sono diversi i tecnici che potrebbero lasciare il proprio club poiché arrivati alla fine di un ciclo. Tra questi c’è anche Zinedine Zidane, che dopo l’eliminazione dalla Champions League sta riflettendo sul proprio futuro.

Sulle sue tracce, come ormai da tempo, c’è sempre la Juventus, che potrebbe dire addio ad Andrea Pirlo. Però prima i ‘Blancos’ dovranno stabilire quale sarà il futuro del francese. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, la società spagnola vorrebbe trattenere il tecnico francese anche per il prossimo anno, avendo un contratto fino al 2022. Ma il tecnico al momento non sarebbe convinto, e Florentino Perez vorrebbe blindarlo con l’acquisto di un top player europeo. Però la decisione Zidane sembrerebbe intenzionato a prenderla a fine stagione, vedendo anche come andrà a finire la lotta per la conquista della Liga. Dunque anche la Juventus attende con interesse nuovi sviluppi tra il francese e la società spagnola.