Il calciomercato estivo vedrà la Roma di Josè Mourinho tra le sicure protagoniste in Italia: il club giallorosso può farsi avanti per un vecchio pallino di Juventus ed Inter, rischio beffa per bianconeri e nerazzurri con lo ‘Special One’ che prova il sorpasso

Con l’era Fonseca che sta per terminare definitivamente, la Roma guarda oltre e segue le direttive per il prossimo calciomercato estivo dettate da Josè Mourinho. L’allenatore portoghese ha già in mente i possibili rinforzi per la stagione che verrà, ben deciso a rilanciare il progetto giallorosso dopo una stagione più che deludente in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho ‘già esonerato’ | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, nasce la nuova Roma | Quattro colpi per Mourinho

Calciomercato Roma, Mourinho prepara la beffa a Inter e Juventus

“Posso solo dire grazie per tutto quello che mi hanno dato in questa città, società, tifosi. La Fiorentina mi ha accolto come se fossi qui dal primo giorno, mi ha fatto crescere tantissimo”. Le parole di Nikola Milenkovic, riportate da ‘Il Corriere dello Sport’, non lasciano spazio a dubbi. Il forte difensore serbo, ambito da diverse società italiane ed estere, lascerà con ogni probabilità il club di Commisso per fare il grande salto in una big.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Su Milenkovic ci ha provato in principio il Milan, l’anno scorso, ma senza successo. Inter e Juventus restano alla finestra ma potrebbero dover capitolare di fronte alla Roma, con Josè Mourinho che penserebbe di accogliere a Trigoria il 23enne di Belgrado. Per arrivare a Milenkovic servirà un’offerta d’ingaggio da almeno 3-3,5 milioni netti a stagione, con il cartellino in scadenza tra un anno valutato intorno ai 22 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, obiettivo in Premier | Chiesto lo scambio con un big

LEGGI ANCHE >>>Europa League | Roma-Manchester United 3-2: giallorossi a testa alta

La Roma di Mourinho può quindi farsi avanti e superare Juventus e Inter nella corsa al numero 4 viola che in stagione ha collezionato 34 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.