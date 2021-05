In attesa di sfidare la Juventus nel big match dell’Allianz Stadium decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano pessime notizie per il Milan di Pioli: Florian Thauvin ha appena firmato per la sua prossima squadra

Benvenuto Florian Thauvin. Il Tigres UANL ha ufficialmente accolto Florian Thauvin che, a fine giugno, lascerà da parametro zero il Marsiglia. Il fantasista francese era da tempo una delle priorità del Milan, con Maldini interessato al colpo a costo zero. Nulla da fare per Thauvin che dunque sbarca nella prima divisione messicana a fianco del connazionale Gignac, già protagonista nell’attacco del Tigres.