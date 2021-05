La Uefa, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto un accordo sottoscritto con nove club usciti dalla Superlega con norme e punti concordati

La Uefa, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il raggiungimento di un accordo con nove club usciti dalla Superlega. Questo documento attesta un impegno delle società coinvolte a rimanere nelle competizioni UEFA per club e nazionali. “Una conferma formale – si legge – “degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione dei club alle competizioni UEFA per club è stata concordata e firmata dalla UEFA e da quei nove club. Le misure di reinserimento approvate sono complete e definitive“.

Superlega, comunicato dell’UEFA

I nove club – prosegue il comunicato – “riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla UEFA“. In particolare ogni club “sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni UEFA per club per una stagione, che verrà ridistribuito“.

Le novi squadre che hanno firmato il documento sono Arsenal FC, AC Milan, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC. La Uefa – conclude – “si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta Superlega. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti“.