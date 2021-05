Per la nona volta consecutiva il Bayern Monaco si laurea campione di Germania: l’assist arriva dal Borussia Dortmund

La sconfitta in casa del Borussia Dortmund per il Lipsia di Julian Nagelsmann per 2 a 3 regala al Bayern Monaco, sulla cui panchina siederà l’anno prossimo l’allenatore tedesco, il nono successo consecutivo in Bundesliga, senza neanche scendere in campo e a due giornata dalla conclusione del campionato.