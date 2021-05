Il Real Madrid nuovamente sulle tracce del bomber dell’Inter: pronto a proporre lo scambio ma Hazard ostacolerebbe l’affare

Il Real Madrid ha cime priorità l’innesto di un attaccante. Karim Benzema rimane il fulcro dell’attacco dei blancos ma l’ambizione del club è quella di affiancargli un altro top player come Kylian Mbappé o Erling Haaland. Tutta Europa, però, è sulle loro tracce e il Real fatica a spingere sull’acceleratore visti i problemi economici.

Le cifre richieste rispettivamente da Psg e Borussia Dortmund per lasciare andare i loro gioielli sono molto alte e non consentono momentaneamente a Florentino Perez di concretizzare l’affare. Ecco perché il club spagnolo starebbe pensando nuovamente a Lautaro Martinez che sicuramente ha un costo più basso rispetto a Mbappé e Haaland.

Calciomercato Inter, il Real offre Hazard più cash per Lautaro

Il ‘Toro’ è fresco di vittoria dello scudetto con l’Inter e proprio ieri ha dichiarato di essere stato vicinissimo al Barcellona ma anche al Real Madrid, ma di aver deciso alla fine di rimanere in nerazzurro. L’argentino classe ’97 è corteggiato dalle spagnole ormai da diverso tempo ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene.

Il Real Madrid offrirebbe il cartellino di Eden Hazard più una parte cash per arrivare a Lautaro Martinez. L’attaccante belga, però, si opporrebbe, con tutta probabilità, allo scambio, in quanto non in sintonia con Antonio Conte. Tra i due non è mai scoccato l’amore ai tempi del Chelsea e questo è il motivo principale che spingerebbe Hazard a non accettare il trasferimento in nerazzurro.