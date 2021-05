Calciomercato Juventus, Allegri in Premier | Favorito numero uno

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe non essere alla Juventus, ma in Premier League: ecco tutti i dettagli

Dall’esonero nel 2019 con la Juventus, Massimiliano Allegri non si è mai più seduto sulla panchina di un club. Ci sono stati dei contatti con la Roma nei mesi scorsi, e la situazione sembrava sbloccarsi, ma poi la situazione si è raffreddata e in giallorosso è approdato José Mourinho. Il tecnico toscano è ancora alla ricerca di un nuovo progetto che gli permetta di rilanciarsi. Da valutare cosa farà la Juve con Pirlo, ma molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato. E dunque si fa largo la pista estera.

Juventus, pista Arsenal viva per Allegri

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Arsenal vuole separarsi da Mikel Arteta. L’uscita dall’Europa League è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, col club finito nel mirino della critica dei propri tifosi per la pessima gestione e per il caso Superlega. L’idea è dunque quella di affidare la panchina a un top player della panchina e il migliore sulla piazza è Massimiliano Allegri. La rosa dei Gunners è di grande valore, poco valorizzata dalle ultime gestioni tecniche. Ma resta da capire l’intenzione del tecnico toscano, dubbioso per la complicata situazione che l’Arsenal sta vivendo e sempre desideroso di tornare in Serie A.