Lucas Paqueta ha ritrovato se stesso in Francia con la maglia del Lione. In Italia c’è però chi come Allegri potrebbe dargli una seconda chance in Serie A

La Juventus si aggrappa con le unghie e con i denti a questo finale di stagione per provare ad agguantare un posto tra le prime quattro in classifica. I bianconeri infatti si ritrovano impelagati nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con un calendario peraltro poco benevolo che metterà i bianconeri di fronte a Milan ed Inter quasi in rapida successione. Tra cinque partite, Coppa Italia compresa, sapremo quindi anche il futuro di Andrea Pirlo, che al momento sembra sempre più lontano dalla panchina rossonera. Il giovane allenatore della Juventus non ha infatti convinto, interrompendo bruscamente nove anni di successi. Agnelli e soci sembrano propendere per il divorzio a prescindere dalla chiusura della stagione, con l’usato garantito Massimiliano Allegri alla finestra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Allegri, conteso anche dal Real Madrid, potrebbe così riprendere in mano le redini della Juventus, che però dovrà anche operare pesantemente sul mercato. In particolare ci sarà da rinnovare il centrocampo, apparso il reparto maggiormente in difficoltà, soprattutto dal punto di vista della costruzione del gioco e della qualità delle giocate. Per questa ragione per la Juve potrebbe tornare in auge un vecchio pallino dello stesso Allegri, con un trascorso incolore in Serie A.

Si tratta di Lucas Paqueta, che ha ritrovato il sorriso a Lione con ben 7 reti e 5 assist stagionali all’OL che lo hanno rilanciato dopo l’esperienza milanista. Lo stesso Allegri lo stima molto e potrebbe nel caso dare il via libera per il fantasista brasiliano in grado di ricoprire diversi ruoli del centrocampo. Molto però dipenderà dalle ambizioni reali del Lione che al momento si appresta a tornare in Champions, ma che anche con la partenza di Depay potrebbe depotenziarsi, facendo perdere di stimoli al progetto. Gli stessi stimoli ad alti livelli che cerca Paqueta, il quale potrebbe essere stuzzicato dall’ipotesi di riscattarsi nel campionato italiano.