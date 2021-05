Il calciomercato entra nel vivo: il Real Madrid vuole Kante dal Chelsea ed è pronto a sacrificare un centrocampista che piace alla Juventus

Il calciomercato entra nel vivo ed i top club europei iniziano a pianificare le mosse da attuare in estate. Le risorse non abbondano, ma trattative mirate e ponderate sono in programma con il Real Madrid possibile protagonista. La squadra di Zidane – dopo essere stata eliminata in Champions League – rischia di finire la stagione senza trofei e potrebbe utilizzare il mercato per rinforzarsi.

Calciomercato Juventus, occasione dal Real Madrid

L’ultima suggestione arriva proprio dal Chelsea, squadra che ha eliminato il Real Madrid dalla Champions League. Mister Zidane – secondo quanto riferisce ‘Don Balon’ – ha chiesto alla dirigenza l’acquisto di N’Golo Kante, centrocampista classe 1991 e con un contratto fino al 2023. Il francese è stato un fattore in semifinale con la sua fisicità, caratteristica che Zidane vorrebbe far primeggiare nella sua mediana.

Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto 65 milioni per Kanté, giocatore che percepisce 8 milioni d’ingaggio a stagione. Cifre importanti, ma pronte ad essere spese soprattutto se dovesse contemporaneamente verificarsi la cessione di un big. I riflettori sono puntati su Casemiro – classe 1992 – e che occupa lo stesso ruolo del francese.

Calciomercato Juventus, Kanté libera Casemiro

Zidane potrebbe rivoluzionare il centrocampo chiedendo l’acquisto di Kanté al posto di Casemiro. Il brasiliano ha un valore di mercato simile – circa 55 milioni – ed è un giocatore apprezzato dalla Juventus. Il suo stipendio è di 5 milioni ma è un giocatore affidabile e d’esperienza, autore anche di sette gol nonostante giochi lontano dalla porta avversaria. La trattativa ancora deve essere avviata, ma il colpo non è da escludere.

Il presupposto, però, è l’arrivo di Kanté al Real Madrid: solo in questo caso la squadra spagnola metterebbe in ipotesi l’addio di Casemiro, giocatore da 30 gol e 282 presenze in blanco. La Juventus lo segue con attenzione, consapevole che rappresenterebbe un colpo di lusso per il centrocampo della prossima stagione. Beffata, quindi, l’Inter di Antonio Conte: il mister cullava il sogno Casemiro, ma la trattativa risulta al momento impossibile.