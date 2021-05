L’approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma può portare diversi cambiamenti alla rosa dei capitolini. Lo ‘Special One’ guarda alla prossima sessione di calciomercato, con un rinforzo in particolare che potrebbe arrivare dall’Inter: idea scambio con i nerazzurri

La stagione della Roma sta per chiudersi, con Paulo Fonseca che tra poche settimane dirà addio al club giallorosso. Il futuro della squadra capitolina si chiama Josè Mourinho: lo ‘Special One’, in tal senso, sta già sondando il terreno per i prossimi colpi da portare nella Capitale nel calciomercato estivo. Occhi in casa Inter con la suggestiva idea di scambio che potrebbe concretizzarsi dal prossimo luglio: un attaccante nell’affare.

Calciomercato Roma, Mourinho punta Gagliardini: scambio con l’Inter

Una delle priorità di Josè Mourinho per il prossimo mercato della Roma sarà sicuramente quello di rinforzare la mediana giallorossa che, in questa stagione con Fonseca, ha fatto fatica in diverse occasioni. Ecco dunque che il tecnico lusitano avrebbe messo gli occhi in casa Inter, con una delle pedine di Conte nel mirino per il prossimo anno. Si tratta di Roberto Gagliardini, in scadenza nel 2023 con la società di Zhang , valutato circa 15 milioni di euro e che potrebbe dire addio a giugno.

Un colpo che lo ‘Special One’ può tentare di mettere a segno grazie ad uno cambio. Sul piatto la Roma potrebbe quindi inserire il cartellino di Stephan El Shaarawy che, al suo ritorno nella Capitale, non ha particolarmente stupito e potrebbe finire nella Milano nerazzurra. Sono 11 le presenze del ‘Faraone’ con la maglia della Roma sin dallo scorso gennaio, con 1 rete, 2 assist e soli 486′ in campo.

L’esterno giallorosso è valutato circa 7-8 milioni dalla società di Friedkin, che potrebbe dunque inserirlo dopo soli sei mesi dal suo ritorno nella Capitale nell’eventuale offerta per arrivare a Gagliardini.