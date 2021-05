Il Paris Saint-Germain e Neymar hanno trovato un accordo per il rinnovo del contratto: un grande colpo per i parigini

Dopo l’uscita in Champions League per mano del Manchester City, il Paris Saint-Germain ha messo un tassello importante per il proprio futuro. E’ stato infatti ufficializzato il rinnovo di Neymar Junior, precedentemente in scadenza nel 2022. Anche Kylian Mbappé è in trattativa per il rinnovo ma su di lui c’è il forte interesse del Real Madrid.

Intanto, il direttore sportivo Leonardo si è cautelato siglando il rinnovo di Neymar fino al 2025. Un grande colpo del PSG, che potrà contare sul brasiliano per altri quattro anni, blindando uno dei suoi migliori giocatori.