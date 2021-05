Termina 2-0 l’anticipo della 35esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio: decisiva la doppietta del solito Dusan Vlahovic

Una partita fondamentale per la stagione di Fiorentina e Lazio quella che si è disputata questa sera come anticipo della 35esima giornata di Serie A. Il match termina 2-0 in favore dei viola, che mettono in cassaforte tre punti fondamentali per la salvezza. Mentre gli uomini di Simone Inzaghi sembrano ormai vicini a dire addio alla corsa Champions League.

In un match molto duro e pieno di occasioni da gol, ad aprire il tabellino dei marcatori è il solito Dusan Vlahovic, che al minuto 32′ appoggia in rete il gol del vantaggio viola, grazie ad un invenzione di Castrovilli che lancia sul fondo Biraghi che con un cross rasoterra serve il numero nove della Fiorentina. La Lazio ci prova a risalire la china, ma sbaglia troppo sotto porta, soprattutto con Ciro Immobile. A chiudere i conti è ancora una volta Vlahovic, che all’89esimo mette in rete di testa il gol del definitivo 2-0. Nel finale espulso anche Andreas Pereira per somma di amonizioni, dovute al tanto nervosismo in campo.

Fiorentina-Lazio 2-0: tabellino e classifica

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (73′ Amrabat), Pulgar, Castrovilli , Biraghi; Ribery (86′ Kouame), Vlahovic. All. Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (75′ Muriqi); Lazzari (63′ Luiz Felipe), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (64′ Cataldi), Luis Alberto (75′ Akpa Akpro), Lulic (64′ Pereira); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

MARCATORI: 32′ Vlahovic, 89′ Vlahovic

AMMONITI: 5′ Venuti, 28′ Acerbi, 43′ Vlahovic, 58′ Pezzella, 60′ Leiva, 66′ Radu, 74′ Luiz Felipe, 77′ Pereira, 91′ Cataldi, 92′ Caceres, 97′ Akpa Akpro

ESPULSI: 95′ Pereira

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più