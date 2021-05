Si è chiuso il match tra Inter e Sampdoria, valido per la 35esima giornata di Serie A: show scudetto per Conte e i suoi uomini

Inter inarrestabile. Si chiude il match con la Sampdoria, valido per la 35esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno da poco vinto il diciannovesimo scudetto della loro storia e oggi, sulla scia dell’entusiasmo, hanno inflitto agli uomini di Ranieri un pokerissimo con il risultato di 5-1. Apre subito le danze il gol di Gagliardini al quarto minuto del primo tempo. Segue, poi, la doppietta di Sanchez, intervallata dall’ inutile gol di Keita Balde per gli ospiti. Nel secondo tempo la ‘Beneamata’ la fa da padrona e infila altri due gol ai blucerchiati con Pinamonti e Lautaro Martinez su rigore. Continua la festa scudetto per l’Inter, la Sampdoria resta più che tranquilla forte di una salvezza già acquisita.

Serie A, Sampdoria-Inter 5-1: tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handnovic (45′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini (61′ Barella), Eriksen (56′ Brozovic), Young; Lautaro Martinez (73′ Sensi), Sanchez (55′ Pinamonti). All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli (45′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (45′ Ekdal), Jankto (45′ Damsgaard); Gaston Ramirez (45′ Verre), Keita (73′ Quagliarella). All. Ranieri.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. Molfetta)

Assistenti: Ranghetti e Pagliardini

IV Uomo: Paterna

VAR: Orsato AVAR: Valeriani

Marcatori: 4′ Gagliardini (I), 26′ e 36′ Sanchez (I), 35′ Keita (S), 61′ Pinamonti (I), 70′ rig. Lautaro Martinez (I)

NOTE: Ammoniti: 31′ Tonelli (S), 68′ Adrien Silva (S)

Espulsi: –

CLASSIFICA momentanea Serie A 35^ giornata: Inter punti 85**, Napoli 70**, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64*, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Hellas Verona 42, Udinese 40**, Bologna 40 **, Genoa 36, Fiorentina 35, Torino 34*, Spezia 34**, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18