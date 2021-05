Il calciomercato inizia a regalare retroscena interessanti in vista della prossima stagione: forte interessamento per Inter e Juventus

Il futuro di Hector Bellerin potrebbe essere lontano da Londra. Il terzino spagnolo si è seduto ancora in panchina nell’ultima sfida di Premier e dopo dieci anni è arrivato sul punto anche di dire addio ai “Gunners”. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Juventus, ma non ci sarebbe al momento una trattativa ufficiale con i due club italiani.

E come svelato dal portale Calciomercato.it Bellerin sarebbe finito nel mirino del PSG dopo che sarebbero nati dubbi sul riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Un intreccio interessante con il top player in vista della prossima stagione. Bellerin vorrebbe cambiare aria per tornare a mettere in mostra con continuità tutto il suo talento: in estate le dinamiche potrebbero cambiare. Da monitorare, infine, la situazione intorno al terzino della Nazionale italiana: in caso di mancato rinnovo, ci potrebbe essere a sorpresa un ritorno in Serie A.