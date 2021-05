La Juventus cederà diversi giocatori al termine della stagione ma uno di loro è incedibile e non partirà a meno di offerte irrinunciabili

La Juventus sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua storia a livello economico e la società ha già dichiarato che bisognerà cedere qualche pezzo grosso per riequilibrare il bilancio. Diversi giocatori sono considerati cedibili per ridimensionare gli ingaggi e investire su giocatori più giovani con ingaggi più economici. Tra le situazioni più calde c’è quella di Paulo Dybala che a fine stagione potrebbe fare le valige. Situazione analoga per Rabiot e Ramsey. Inoltre anche alcuni veterani come Bonucci e Chiellini potrebbero dare l’addio al club.

Calciomercato Juventus, De Ligt incedibile

Tra i giocatori considerati incedibili c’è Matthijs De Ligt che negli ultimi tempi, anche su spinta di Mino Raiola, è stato accostato al Barcellona. La Juventus, però, considera il difensore olandese insostituibile. Il suo agente è in contatto con Joan Laporta per lavorare al trasferimento del suo assistito ma la società bianconera non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, se non per un’offerta irrinunciabile, come riportato da ‘todofichajes.com’.

De Ligt si trova molto bene a Torino e non sta spingendo per il trasferimento. La Juventus lo considera il futuro della retroguardia bianconera e uno dei profili fondamentali da cui ripartire la prossima stagione. A meno di clamorose sorprese, De Ligt rimarrà in bianconero anche la prossima stagione.