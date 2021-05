Il Managing Director della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile assalto a Donnarumma: novità sul suo futuro

La stagione della Juventus è stata notevolmente al di sotto delle aspettative. Il club bianconero dovrà programmare la prossima stagione evitando di commettere gli errori di quest’anno. Così il Managing Director del club bianconero, Fabio Paratici, è tornato a parlare a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan ai microfoni di Sky Sport. Lo stesso dirigente ha svelato il possibile assalto a Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero in scadenza di contratto: “Una voce normale come succede per altri calciatori. Lui è bravo, ma è del Milan“.

Infine, lo stesso Paratici ha parlato anche del suo futuro: “Le decisioni alla Juventus sono state sempre prese di comune accordo da me, da Agnelli, da Nedved e prima anche da Marotta. Al momento penso solamente al presente e al risultato da raggiungere”.