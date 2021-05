La Juventus si prepara alla rivoluzione ed è pronta a cogliere un’occasione dalla Premier League: top player pronto a partire

Stagione negativa per la Juventus, che può ancora essere salvata dal raggiungimento della qualificazione in Champions League e dalla conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta. Non solo i bianconeri però rischiano di dire addio alla massima competizione europea tra i top club europei. Infatti anche in casa Liverpool le cose non vanno per il meglio, con il quarto posto che ora dista sei punti, ma con una partita da recuperare rispetto al Leicester.

Così a fine stagione anche Jurgen Klopp potrebbe dire addio ad alcuni top player in rosa, che in caso di mancata qualificazione in Champions League farebbero le valigie. Ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus, che con una cessione eccellente punterebbe il mirino in casa Liverpool.

Calciomercato Juventus, Mane via dal Liverpool senza Champions: addio Dybala per finanziare il colpo

Continua il pessimo periodo in casa Liverpool. Dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Real Madrid, i ‘Reds’ rischiano di rimanere fuori dalla massima competizione europea, visto che il quarto posto dista 6 punti con quattro partite ancora da disputare. Così, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ in caso di mancato approdo in Champions League alcuni top player potrebbero dire addio, e tra questi c’è anche Sadio Mane.

Sulle tracce dell’esterno senegalese sembrerebbe esserci la Juventus, ma prima dovrebbe arrivare una cessione importante come quella di Paulo Dybala, che permetterebbe al club bianconero di incassare tra i 50 e i 60 milioni da investire poi per il colpo dal Liverpool. Mane è valutato circa 75 milioni di euro, e in questa stagione ah collezionato 44 presenze, mettendo a segno 15 gol e 6 assist. Per la Juventus l’acquisto dell’esterno del Liverpool rappresenterebbe un grande colpo da cui ripartire.