La Juventus deve risolvere la questione Cristiano Ronaldo e potrebbero esserci novità per il futuro: spunta la nuova destinazione

È una stagione davvero difficile quella della Juventus, che in maniera sorprendente ha deluso le attese perdendo per la prima volta dopo nove anni lo scudetto. È chiaro che il calo sarebbe stato inevitabile prima o poi, ma sicuramente in pochi si aspettavano di vederlo con Cristiano Ronaldo ancora in squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta rifiuta | No al colpo ‘italiano’!

Nonostante le 27 reti in campionato che probabilmente gli consentiranno di essere capocannoniere, infatti, il portoghese non è riuscito a trascinare la Juventus che ha collezionato fin troppi passi falsi tanto da uscire dalla lotta scudetto con diversi mesi di anticipo. Per la prossima estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione e resta da valutare la posizione di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro ‘sacrificato’ | Soldi e scambio per l’erede

Calciomercato Juventus, la posizione di Ronaldo resta in bilico: c’è il Manchester United

Il numero sette bianconero ha ancora un anno di contratto in Italia ma visto il fallimento di questa stagione, il suo futuro sembra tutt’altro che certo. In questa stagione il suo atteggiamento è stato più volte quello di un calciatore deluso e con poca fiducia nei suoi compagni, per questo potrebbe essere lui stesso a volere l’addio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, stuzzica l’ex Milan | Affare col ‘via libera’ di Allegri

Nelle ultime ore poi è spuntata anche la voce legata al Manchester United, nella quale si parla di un possibile ritorno ai ‘Red Devils’ con l’ok del portoghese di ridursi l’ingaggio a 20 milioni di euro all’anno, così come riportato da ‘Don Balon’. L’affare potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League della Juventus.

Per la Juventus potrebbe essere una notizia negativa dal punto di vista del campo ma positiva per il bilancio, visto che si risparmierebbero i 60 milioni di euro lordi di ingaggio.