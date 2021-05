La Juventus è orientata alle possibili operazioni di calciomercato nella prossima sessione estiva. In attesa di scendere in campo contro il Milan, per la ‘Vecchia Signora’ rispunta una pista già battuta nei mesi scorsi: il bomber può rientrare, ancora, nei piani di Paratici

Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Milan che dirà tanto, se non tutto, sulla stagione bianconera. Una sconfitta costerebbe, probabilmente, l’ingresso alla prossima Champions in favore proprio della squadra di Pioli. Dal campo al calciomercato, i bianconeri sono già all’opera per valutare l’acquisto di un nuovo attaccante: rispunta una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Calciomercato Juventus, idea Milik: il polacco vuole i bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘La Provence’, il Marsiglia avrebbe tutta l’intenzione di continuare a puntare su Arkadiusz Milik anche l’anno prossimo. Il centravanti polacco, arrivato lo scorso gennaio dal Napoli, è una delle prime richieste di Sampaoli per la stagione 2021/22 anche se l’allenatore argentino difficilmente verrà accontentato.

L’entourage di Milik, viene riportato, vede il futuro dell’ex Ajax a tinte bianconere. Sarebbe la Juventus, infatti, la destinazione preferita del centravanti 27enne che dunque può fare ritorno in Serie A il prossimo anno. Milik, in questi sei mesi tra Ligue 1 e Coppa di Francia, ha collezionato 13 presenze, 6 reti ed 1 assist vincente.

Il Marsiglia proverà dunque a convincere Milik a restare anche se, pare chiaro, le disponibilità economiche della Juventus possono accelerare l’approdo di Milik a Torino beffando, di fatto, la società francese.