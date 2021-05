L’arrivo di José Mourinho alla Roma fa sognare i tifosi e infiamma il calciomercato: superate Inter e Juventus per il colpo dalla Premier

La Roma torna a sognare dopo una stagione assolutamente negativa. Infatti i giallorossi hanno detto addio alle principali competizioni europee, rinunciando anche all’Europa League, dalla quale è uscita in semifinale contro il Manchester United, poiché ormai la sesta posizione è troppo lontana da raggiungere. Così a restituire entusiasmo all’ambiente capitolino è l’arrivo in panchina per la prossima stagione di José Mourinho, che sostituirà il partente Paulo Fonseca.

La società è già al lavoro per rinforzare la rosa che sarà a disposizione del tecnico portoghese, e il primo colpo potrebbe arrivare dalla Premier League, precisamente proprio dal Manchester United. I giallorossi potrebbero beffare Inter e Juventus, interessate allo stesso obiettivo.

Calciomercato Roma, colpo van de Beek: superate Inter e Juventus

Inizia sin da ora a delinearsi il futuro della Roma. I giallorossi infatti hanno già deciso chi prenderà le redini della squadra al termine della stagione al posto di Paulo Fonseca, e questo sarà José Mourinho. Il primo colpo per il tecnico portoghese potrebbe arrivare dalla squadra che ha eliminato i capitolini dall’Europa League, ovvero il Manchester United.

A finire nel mirino romanista è il centrocampista Donny van de Beek, arrivato allo United la scorsa estate, ma senza riuscire a esprimere al meglio il proprio talento e con poco minutaggio messo a sua disposizione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il club inglese dopo aver pagato 40 milioni l’acquisto del centrocampista dall‘Ajax, sarebbe disposto a venderlo per circa 35 milioni. La mossa della Roma inoltre befferebbe Inter e Juventus, che da tempo osservano con interesse l’olandese.