Dopo l’esperienza alla guida della Roma, Rudi Garcia potrebbe tornare protagonista in Italia con un nuovo progetto avvincente: l’idea suggestiva

Rudi Garcia potrebbe dire al progetto dell’Olympique Lione in vista della prossima stagione. Come svelato dal portale francese “L’Equipe” il club francese sarebbe sulle tracce di Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal e Juventus, pronto a rimettersi al lavoro con un nuovo club avvincente.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, assist per il big | Mendes beffa la Juventus

Così lo stesso allenatore francese potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza accumulata alla guida della Roma sfiorando anche lo Scudetto. L’idea suggestiva sarebbe anche quella della Fiorentina che, dopo la salvezza centrata proprio a poche giornate dalla fine, è pronta ad affidarsi ad un tecnico di assoluto valore con esperienza internazionale. Il progetto del club viola è molto avvincente e, in vista della prossima stagione, il patron Commisso è voglioso di riscatto dopo un’annata ricca di sorprese tra Iachini e Prandelli.

Una nuova idea per ripartire in Serie A dopo gli anni al Lione: Rudi Garcia sarebbe finito nuovamente nel mirino di vari club italiani. La Fiorentina è pronta a programmare la prossima stagione.