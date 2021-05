Andrea Pirlo sorprende ancora tutti. Big match tra Juventus e Milan con l’esclusione top: ecco le formazioni ufficiali della super sfida

Ancora una sorpresa per Andrea Pirlo. La stagione della Juventus non è stata all’altezza delle aspettative e questa sera, domenica 9 maggio, andrà in scena il big match contro il Milan per un posto in Champions League. Occasione da non fallire per Cristiano Ronaldo e compagni: esclusione top con Danilo che partirà dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

