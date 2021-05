Si è da poco conclusa la sfida Champions tra Juventus e Milan, valida per la 35esima giornata di Serie A: ecco tabellino e classifica

Incredibile risultato all’Allianz Stadium. Il posticipo della 35esima giornata di Serie A, Juventus-Milan, è terminato sorprendentemente sul risultato di 0-3 a favore dei rossoneri. Gli uomini di Pioli conquistano più che meritatamente tre punti fondamentali per la corsa Champions League. Una partita alquanto tesa ed equilibrata nel primo tempo. Ma il ‘Diavolo’ ha fatto vedere sin da subito di avere una marcia in più stasera, fino a che poi Brahim Diaz non ha siglato la rete che ha aperto le danze durante i minuti di recupero della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, l’undici di Pirlo ha provato a riorganizzarsi per ribaltare il risultato, ma gli sforzi sono stati vani. La potenza e la freschezza del Milan esplodono con i gol del subentrato Rebic e di Tomori e annullano le speranze della ‘Vecchia Signora’. I rossoneri tornano terzi in classifica a pari merito con l’Atalanta, mentre per la Juve la corsa Champions si fa complicatissima.

Serie A, Juventus-Milan 0-3: tabellino e classifica

FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur (67′ Kulusevski), Chiesa (79′ Dybala); Morata, Ronaldo. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (82′ Dalot); Saelemaekers (82′ Meite), Brahim Diaz (70′ Krunic), Calhanoglu; Ibrahimovic (66′ Rebic). All. Pioli

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. Roma)

Assistenti: Giallatini, Peretti

IV Uomo: Sacchi

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

Marcatori: 45+1′ Brahim Diaz (M), 78′ Rebic (M). 82′ Tomori (M)

NOTE: Ammoniti: 53′ Chiesa (J), 57′ Chiellini (J), 59′ Brahim Diaz (M), 76′ Saelemaekers (M)

Espulsi: –

CLASSIFICA 35esima giornata Serie A: Inter punti 85, Atalanta 72, Milan 72, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 64*, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Hellas Verona 43, Udinese 40, Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino 35*, Cagliari 35, Spezia 34, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

*Una partita in meno