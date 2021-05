La Roma vince 5-0 contro il Crotone e scavalca il Sassuolo al settimo posto in classifica

La Roma scende in campo a pochi giorni dall’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Manchester United. Sulla scia dell’entusiasmo del clamoroso annuncio dell’arrivo di José Mourinho dalla prossima stagione, i giallorossi vincono agevolmente contro il Crotone ormai retrocesso.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rispunta il bomber | Bianconeri in pole

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Marotta rifiuta | No al colpo italiano

Roma-Crotone 4-0: tabellino marcatori

Il primo tempo si chiude senza reti ma ad inizio secondo tempo la sblocca Borja Mayoral che si conferma un attaccante di assoluta affidabilità. Lorenzo Pellegrini poi realizza una doppietta nel giro di 3 minuti chiudendo definitivamente la gara. Nel finale c’è gloria anche per Mkhitaryan e per il secondo gol di Mayoral. La Roma tiene il dominio del gioco per tutta la gara e conquista 3 punti che gli consentono di scavalcare il Sassuolo e accorciare le distanze sulla Lazio, in vista del derby. Tabellino marcatori:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, stuzzica l’ex Milan | Affare col via libera di Allegri

ROMA-CROTONE 5-0

47′, 90′ Borja Mayoral, 70′, 73′ Pellegrini, 78′ Mkhitaryan