Il calciomercato della Juventus può vedere un inatteso assist dalla Spagna. Il top club è pronto a mettere a segno un super colpo lasciando spazio all’eccellente cessione nella prossima sessione estiva: bianconeri alla finestra

In casa Juventus è tempo di pensare alla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, per sperare di recuperare terreno su Milan, Atalanta e Napoli per un posto valido per la prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, i bianconeri potrebbero cogliere una clamorosa occasione direttamente dalla Spagna: il Barcellona valuta un colpo di primissimo ordine aprendo, di fatto, al possibile addio che farebbe felice la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, colpaccio Barcellona: Paratici ne approfitta

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’ e riportato da ‘Fichajes.com’, il Barcellona avrebbe tutta l’intenzione di accontentare le richieste di Ronald Koeman per il prossimo calciomercato estivo. Il tecnico olandese spinge per un rinforzo di spessore a centrocampo ed il nome caldo può essere quello di Eduardo Camavinga. Il talento è in forza al Rennes con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2022: non volendo perderlo a zero, i francesi lo lascerebbero partire durante la prossima estate per circa 50 milioni di euro.

Un colpo di spessore che può spalancare le porte dell’uscita a Sergio Busquets. Il mediano spagnolo, classe ’88 e in scadenza nel 2023, può essere il profilo ideale per portare carisma ed esperienza al centrocampo juventino. Il giocatore, già accostato in passato alla Juventus, rischia di salutare la Catalogna in caso di approdo di Camavinga alla corte di Koeman.

In questa stagione Busquets, valutato circa 15 milioni di euro dal club di Laporta, ha collezionato 47 presenze tra campionato e coppe, con 4 assist in 3218′ sul rettangolo verde con la maglia del Barcellona.