L’Inter vive un gran momento ma ora deve pensare ai rinnovi: problemi in vista per uno dei protagonisti di questa annata

È stata una stagione straordinaria quella vissuta dall’Inter, che ha conquistato con ben quattro giornate di anticipo lo scudetto e ora si gode queste ultime gare senza pressioni visto che l’obiettivo è stato già raggiunto. I nerazzurri non erano partiti benissimo con l’eliminazione in Champions League e poi in Coppa Italia, ma si sono rialzati alla grande in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco totale | “Pirlo scommessa folle, che disastro!”

A fine gennaio infatti è arrivato il sorpasso sul Milan e da quel momento in poi la compagine allenata da Antonio Conte non si è quasi mai fermata e ha preso il volo verso il titolo, che è tornato a Milano (sponda nerazzurra) undici anni dopo l’ultima volta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la situazione di Pirlo | Esonero lontano

Calciomercato Inter, D’Ambrosio in bilico: ancora nessuna firma per il rinnovo

Mentre la squadra esulta per lo scudetto, la società continua a programmare il futuro anche se non mancano i problemi. Potrebbe essere sempre più lontano Danilo D’Ambrosio, che ha un contratto di scadenza il prossimo 30 giugno e secondo la ‘Gazzetta’ potrebbe non esserci il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea post Pirlo | Assalto più un colpo da urlo

Le parti avevano trovato l’accordo già a gennaio alle stesse cifre del contratto attuale per il rinnovo di un anno con opzione fino al 2023, ma l’assenza di una figura con potere di firma ha rallentato tutto. L’entourage negli scorsi giorni avrebbe mostrato il proprio disappunto alla dirigenza per i tempi lunghi e a questo punto non è da escludere l’addio.

Non mancano le richieste per D’Ambrosio, che è seguito in particolare da quattro squadre che si sono già mosse: Roma, Monaco, Fiorentina e Milan. Per quanto riguarda l’Inter, invece, si potrebbe pensare a Hysaj che potrebbe arrivare a parametro zero.