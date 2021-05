L’Inter pianifica la prossima stagione e si pensa al nome di Ciro Immobile per l’attacco: cessione illustre e poi tentativo per il bomber della Lazio

L’Inter è campione d’Italia per la 19^ volta nella storia, e la società non vuole sicuramente fermarsi. Il periodo è difficile, così come la situazione finanziaria, ma le possibilità per aprire un ciclo ci sono. Il punto di partenza è quello di operare scelte vincenti e strategiche anche in sede di calciomercato. Gli occhi della dirigenza sono pronti a soffermarsi su ogni possibilità, e l’ultima potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Calciomercato Inter, idea Immobile per l’attacco

La classifica del campionato va delineandosi e la Lazio è tra le squadre che al momento la risulterebbero fuori dalla prossima Champions League. Una situazione che – se confermata a fine stagione – potrebbe portare a scenari clamorosi in ottica calciomercato. Il riferimento è a Ciro Immobile, Scarpa d’Oro e bomber da 19 gol in Serie A anche in questa edizione del torneo nazionale. L’attaccante – senza qualificazione – potrebbe pensare all’addio.

Ciro Immobile via dalla Lazio senza Champions League, ipotesi valida. Il bomber, classe 1990, ha però un contratto sino al 2025 ed una posizione molto forte all’interno del club. L’addio di Lulic lo candiderebbe a pieno titolo a capitano della squadra e il suo valore di mercato si attesta almeno sui 60 milioni. Il presidente Lotito non farà sconti, ma l’Inter potrebbe trovare i soldi per l’acquisto da una cessione illustre.

Calciomercato Inter, Immobile via dalla Lazio

L’Inter resta infatti vigile sull’operazione che potrebbe finanziare con l’addio di Lautaro Martinez. L’argentino – ha un contratto sino al 2023 – è il candidato principale a lasciare i nerazzurri per poter poi con il ricavo della cessione fare mercato in quest’estate difficile. Su di lui gli occhi di Barcellona e Real Madrid e un valore del cartellino vicino ai 70 milioni.

Via Lautaro, dentro Immobile che con Lukaku formerebbe una coppia gol difficilmente superabile. L’attaccante della Nazionale è una prima punta, ma ha dimostrato di essere anche un abile servitore di assist e di saper agire come rifinitore. La coppia può coesistere, ma per vederla formata all’Inter c’è ancora tanta strada da fare ed ostacoli da superare.