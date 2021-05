Calciomercato, rivoluzione Juve | Gli incedibili sono solo tre!

Aria di rivoluzione in casa Juventus: da Szczesny e Chiellini a Dybala e Cristiano Ronaldo. Tutti in bilico!



Tre indizi fanno una prova. Dopo i clamorosi tonfi con Fiorentina e Benevento, la Juventus cade ancora – e fragorosamente – contro il Milan. Tre ko pesantissimi, arrivati tutti tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, che hanno certificato il crollo della squadra allenata da Pirlo. A Cristiano Ronaldo e compagni servirà ora un’impresa per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo dato per scontato ad inizio stagione, che rischia invece di compromettere anche la programmazione della futura Juve. In ogni caso, si preannuncia una sessione estiva di calciomercato più movimentata che mai. A partire da dirigenza e allenatore, fino alla rosa: allo stato attuale sono solo tre i punti fermi e giocatori incedibili. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, da Szczesny e Chiellini a Dybala e Ronaldo: tutti in bilico!

Di fatto, in estate solo tre calciatori della Juventus saranno sicuri della riconferma. De Ligt, Cuadrado e Chiesa, infatti, sono le uniche certezze attualmente in rosa anche in vista della prossima stagione. Da Szczesny, che deve fare i conti con l’ombra di Donnarumma, a Cristiano Ronaldo, tutti gli altri giocatori sono in bilico. A partire dai “senatori”: Buffon e Chiellini sono in scadenza di contratto a giugno e difficilmente proseguiranno, e in bilico ci sono anche Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo nessuno è incedibile, con Ramsey e Bernardeschi veri e propri esuberi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, la dirigenza bianconera sarà chiamata a risolvere le situazioni di Dybala e Cristiano Ronaldo. L’attaccante argentino si avvicina pericolosamente alla scadenza del contratto (giugno 2022) e il rinnovo continua a non arrivare. Il portoghese, invece, lascerà sicuramente Torino in caso di qualificazione in Europa League. Anche Morata è chiaramente in bilico e potrebbe non essere riscattato dall’Atletico Madrid. Aria di rivoluzione, dunque, in casa Juve. Vi terremo aggiornati.