La stagione della Juventus è completamente da dimenticare. Dopo la cocente eliminazione in Champions, ancora sconfitte pesanti in Serie A: idea post Pirlo

Ancora una sconfitta cocente in Serie A per la Juventus. Un altro 0-3 incassato all’Allianz Stadium per la compagine guidata da Andrea Pirlo. Contro il Milan i bianconeri non sono riusciti a mettere a segno nemmeno un gol sprofondando al quinto posto in classifica. Ora c’è il rischio qualificazione alla prossima Champions League con il futuro dell’allenatore bresciano sempre in bilico. Lo stesso Pirlo ha svelato che non si dimetterà e porterà a termine la stagione prima della separazione consensuale dopo un’annata completamente da dimenticare. Tanti risultati negativi collezionati finora da Cristiano Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, suggestione post Pirlo più il colpo

E così in casa Juventus sono giunti gli intermediari che avrebbero anche proposto il profilo di Christophe Galtier, sempre più vicino alla vittoria del campionato francese alla guida del Lille. Il suo nome è stato accostato anche al Napoli e al Milan con i bianconeri che continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato. In estate sarebbe in programma così una vera e propria rivoluzione con l’immediato addio di Andrea Pirlo.

E così lo stesso allenatore potrebbe portare con sè il talentuoso giocatore olandese, classe 2000, Sven Botman, protagonista in questa stagione con la maglia del Lille. Finora ha collezionato ben 45 presenze tra campionato ed Europa League trovando soltanto un assist vincente. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro con la Juventus sempre alla ricerca di talenti in giro per l’Europa. Inoltre, Botman fa parte della Nazionale Under 21 olandese.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per dimenticare in fretta e furia la stagione che sta ormai per terminare. La dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro in vista del prossimo anno con una vera e propria rivoluzione.