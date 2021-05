Dopo il clamoroso 0-3 all’Allianz Stadium, per il Milan è tempo di pensare alle prossime operazioni di calciomercato. Il club di via Aldo Rossi spera ancora di poter rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno: svolta a sorpresa, può sfumare l’approdo alla Juventus

Dopo diverse settimane di prestazioni negative e addio al sogno scudetto, la classifica di Serie A torna a sorridere al Milan di Pioli. La convincente vittoria in casa della Juventus spinge i rossoneri al terzo posto, ad una discreta distanza proprio dai bianconeri quinti e attualmente in Europa League. Dal calcio giocato al calciomercato, l’asse Milano-Torino è ormai rovente da mesi per quanto concerne il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano, da tempo in cima alla lista di Paratici per il post Szczesny, può a sorpresa restare in quel di Milanello: due motivi alla base della clamorosa svolta.

Calciomercato, Milan-Donnarumma: rinnovo e addio Juventus

Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, il futuro di Gianluigi Donnarumma si riavvicina ad essere, ancora, al Milan. Il portale sottolinea come la sconfitta in campionato contro il Milan e la possibilità che la Juventus non partecipi alla prossima Champions League, ha rafforzato l’ipotesi rinnovo. La decisione di Donnarumma potrebbe essere influenzata, non poco, anche dal futuro di Fabio Paratici.

Il CFO della Juventus sta imbastendo la trattativa per il suo approdo a Torino in prima persona ma le voci che vorrebbero il dirigente lontano da Torino si stanno moltiplicando. In caso di addio di Paratici e con la Champions lontana dalla Torino bianconera, Donnarumma potrebbe convincersi e firmare il rinnovo con il ‘Diavolo’ nelle prossime settimane.

Situazione dunque in divenire, il Milan può tornare a sperare nella permanenza di Donnarumma in rossonero: il campo ha parlato, la palla passa al portiere che dovrà decidere in tempi brevi il suo prossimo club.