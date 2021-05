La Juventus è alle prese con una decisione importante sul futuro della propria panchina: la situazione Pirlo

La Juventus ieri ha subito una brutta sconfitta in casa contro il Milan, uno 0-3 netto che ha messo nei guai Andrea Pirlo. Ma i bianconeri non possono fermarsi, mercoledì ci sarà la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, probabilmente decisiva per le sorti della stagione della Juve. Andrea Pirlo è già al centro sportivo per preparare il match. Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, è in corso un summit tra i vertici della Juventus per valutare l’esonero di Andrea Pirlo. Mancano altre tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia, che potrebbero essere affrontare con Igor Tudor in panchina.

Stando a quanto risulta da CalciomercatoNews.com, Agnelli e il resto della dirigenza sono alla Continassa. Una prassi quando si tratta di tornare sul campo d’allenamento, regolarmente diretto da Pirlo. La situazione è la stessa di ieri sera, e dopo un confronto col presidente e la dirigenza si è arrivato a una decisione: no al cambio in panchina. Pirlo resta alla guida della Juve e affronterà regolarmente il Sassuolo.

Giorgio Musso