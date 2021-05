Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. In caso di addio di Calhanoglu, il club rossonero starebbe pensando a nuovi innesti di qualità

Dopo una prima parte di stagione da urlo, il Milan ha dovuto fare i conti con numerosi infortunati perdendo terreno in Serie A. Nel frattempo la dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro in vista della prossima stagione per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo del club resta quello di qualificarsi alla prossima Champions per tornare protagonista nella massima competizione europea.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: pazza idea in Serie A

Il talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu, sembra sempre più vicino all’addio al Milan. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e non ci sarebbero stati più contatti ufficiali per l’eventuale rinnovo con la società rossonera. L’idea suggestiva per il club sarebbe quella di preparare l’assalto vincente al centrocampista dell’Hellas Verona, Antonin Barak, protagonista in assoluto sotto la gestione Juric.

Per il calciatore ceco ci sarebbe così un derby anche con l’Inter, sulle sue tracce ormai da tempo. Barak è valutato dalla società veronese sulla base di 15 milioni di euro: così il Milan potrebbe pensare all’inserimento del norvegese Hauge più una parte in cash. Il classe 1999 si è ritagliato un piccolo spazio durante la stagione tra campionato ed Europa League mettendo a segno anche gol importanti. Il suo futuro potrebbe essere altrove con i rossoneri pronti a regalare nuovi colpi a Stefano Pioli, soprattutto in caso di addio di Calhanoglu.

Il Milan vuole tornare ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato anticipando le altre big d’Italia. Un obiettivo di primo piano in vista della prossima stagione con la speranza di entrare tra le prime quattro della Serie A.