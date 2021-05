Il calciomercato della Juventus vedrà l’addio di Andrea Pirlo al termine dell’attuale stagione. Troppo deludente la stagione con l’ex centrocampista alla guida dei bianconeri, con un doppio binario per la successione in vista del 2021/22: ecco l’indiscrezione

Un finale di stagione che rispecchia l’annata decisamente sotto le aspettative. La Juventus punta a chiudere l’attuale campionato, con Pirlo che saluterà la ‘Vecchia Signora’ lasciando spazio ad un duello per la sua eredità nel prossimo calciomercato estivo. Spazio a due nomi, con la rivelazione dal noto giornalista per quello che dovrebbe essere il sostituto dell’ex centrocampista alla guida della squadra bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, colpaccio dalla Premier | Juventus e Inter beffate

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Juventus-Milan 0-3: Pioli ‘asfalta’ Pirlo nella sfida Champions

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, l’erede è Lukaku | Soldi e l’ex Juventus

Calciomercato Juventus, post Pirlo: duello Zidane-Allegri

Il giornalista sportivo Alfio Musmarra è intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ facendo il punto su quella che sarà l’eredità, in casa Juventus, di Andrea Pirlo. Con l’ex centrocampista che, sfumata quasi definitivamente la Champions, saluterà la Torino bianconera, è corsa a due per il sostituto. “Per non sbagliare scelta devi riportare a casa Allegri“, ha dichiarato Musmarra.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giornalista si sbilancia, dunque, su quello che potrebbe essere l’erede designato dai piani alti della Juventus per rilanciare il progetto bianconero. Attenzione, però, anche ad un altro nome da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’: Zinedine Zidane.Il destino del tecnico francese alla guida del Real Madrid resta ancora da decifrare ma Musmarra è convinto sull’ipotesi bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri ‘libera’ Zidane | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno in attacco | Mossa del PSG

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, intreccio per il top player | C’è anche la Roma

“Non lo so, ho dei dubbi che possa arrivare Zidane in questo preciso momento storico della Juventus. Penso che alla fine”, ha concluso il giornalista, “la spunterà Allegri per il dopo Pirlo”.