La Juventus potrebbe smantellare la rosa in caso di mancata qualificazione e vendere 5 dei big della squadra

La Juventus rischia concretamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. La pesante sconfitta contro il Milan di domenica sera ha reso tangibile la possibilità di una disfatta per il club bianconero che in caso di mancata qualificazione non solo perderebbe una quantità considerevole di denaro ma sarebbe costretto a sacrificare alcuni dei big. L’egemonia bianconera sembra terminata, la possibilità di vincere il decimo scudetto consecutivo è tramontata e anche la Champions League, mai stata in discussione per tutti questi anni, adesso è un grande punto di domanda.

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a De Ligt | Ecco chi può partire

I big che potrebbero chiedere di lasciare il club o essere ceduti per fare cassa, in caso di mancata qualificazione, sono: Cristiano Ronaldo, De Ligt, Dybala, Alex Sandro e Kulusevski. Alcuni di loro rappresenterebbero il futuro del club, altri rappresentano la colonna portante della squadra. Per CR7 sarebbe quasi inevitabile lasciare la Juventus senza Champions. Dybala vuole giocare con continuità e fare il tanto atteso salto della sua carriera, De Ligt, nonostante sia stato dichiarato incedibile dalla società, potrebbe essere la carta migliore per fare cassa e regolare i bilanci. L’olandese classe ’99 ha tante richieste soprattutto in Spagna, infatti il suo agente Mino Raiola spinge per convincerlo ad accasarsi al Barcellona.

Anche il classe 2000 Dejan Kulusevski potrebbe rivelarsi una delle pedine migliori sul mercato. E’ stato preso in estate dalla Juventus per iniziare un nuovo ciclo ma senza Champions potrebbe essere ceduto viste le tante pretendenti in giro per l’Europa. L’ultimo caso è quello di Alex Sandro, un veterano del club che potrebbe chiedere esplicitamente la cessione che permetterebbe ai bianconeri di trovare un nuovo terzino sinistro più giovane. Questa l’ipotesi riportata da ‘fichajes.net’. Si tratterebbe di un’incasso complessivo di circa 200 milioni che tamponerebbe il fallimento del mancato accesso alla Champions.