Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere al Paris Saint Germain. Arriva l’invito da Neymar per il 7 della Juventus

I gol non sono mancati, ma le prestazioni di Cristiano Ronaldo, durante l’arco della stagione e specialmente nell’ultima fase di campionato, non possono certo dirsi soddisfacenti. Il futuro del portoghese, considerando anche la stagione fallimentare della Juventus, è un enigma. A chiamare il fenomeno portoghese è intanto un altro top player di caratura mondiale, un ex rivale ai tempi del Barcellona: Neymar. Il forte brasiliano del Paris Saint Germain ha infatti confessato a GQ il suo sogno nel cassetto: giocare insieme all’attaccante ex Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, l’invito di Neymar

Queste le parole del calciatore del PSG: “Con quale giocatore mi piacerebbe giocare? Voglio giocare con Cristiano Ronaldo”. Ha così motivato, Neymar, il suo desiderio: “Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo“. Resterebbe allora da chiedersi se sia il brasiliano a voler raggiungere il portoghese a Torino o dovrebbe accadere l’opposto. Ma, stando alle dichiarazioni successive dell’ex Barcellona, è facile intuire come quello dell’asso dei francesi sia una sorta di ‘invito’ per il numero 7 bianconero. Voglio vincere la Coppa del Mondo. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Ma voglio anche vincere tutti i titoli con il PSG”, ha infatti ammesso.

Resterà da attendere la fine della stagione. Con il mercato estivo si avrà un quadro più chiaro sulla situazione relativa al mercato della Juventus e al futuro di CR7.