La nuova Roma di Mourinho sta per prendere il via e la società riflette in sede di calciomercato: assalto al bomber ex Serie A e beffa Juventus

Ambiente su di giri in casa Roma. Dal murales al gelato col suo nome, questo e non solo a testimonianza dell’eccitazione pura che stanno vivendo i tifosi giallorossi dopo l’annuncio dell’arrivo di Jose Mourinho. Un colpo senza dubbio clamoroso, che potrebbe ridare lustro a una piazza ingrigita e da molto tempo in ombra. Non basta, però, lo ‘Special One’, servirà un progetto a 360 gradi che la società targata Friedkin dovrà sviluppare insieme al nuovo allenatore. I capitolini, dal canto loro, presentano una situazione economica tutt’altro che agevole. Si seguirà, perciò, in via di principio una linea giovani per risparmiare il più possibile sul costo dei cartellini. Ma l’asso portoghese potrebbe tentare anche l’assalto a un rilevante bomber ex Serie A. Novità e dettagli.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Icardi: assalto e ‘beffa’ Juventus

Stiamo parlando di Mauro Icardi, attaccante attualmente in forza al PSG. Sarebbe un acquisto molto suggestivo, oltre che per le doti tecniche indiscutibili anche per il rilevante passato dell’argentino all’Inter, storica ex squadra di Mourinho. La punta nativa di Rosario non ha raccolto grandi soddisfazioni dal suo arrivo a Parigi e il ritorno nel paese dove più ha messo in luce le sue doti è sicuramente nella lista dei desideri.

Ci sarebbe da fare i conti, però, con l’elevata richiesta del club di Pochettino. Il classe ’93, infatti, presenta una valutazione intorno ai 50 milioni di euro. Il suo contratto, poi, scade a giugno 2024 e guadagna a stagione ben 9,2 milioni netti. Cifre molto importanti, che la Roma potrebbe provare ad alleggerire. Per quanto riguarda il cartellino possibile l’inserimento nell’affare di uno tra Smalling, Pellegrini o Villar. Il 28enne, poi, potrebbe convincersi ad abbassare l’ingaggio pur di lasciare il PSG e traslocare nuovamente nel ‘Bel Paese’.

Lo Special One fa sul serio per Icardi e sembra pronto a mettere in atto la beffa alla Juventus, altra compagine interessata al bomber. Situazione in divenire, staremo a vedere se Mourinho vincerà questa sfida con i suoi eterni rivali bianconeri.