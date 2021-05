Il Napoli è già orientato alla prossima stagione. In attesa di conoscere se il club partenopeo riuscirà a rimanere in orbita Champions, tra le prime quattro in Serie A, la società di De Laurentiis pensa al prossimo calciomercato estivo: sogno Allegri in panchina, con lui può approdare anche un vecchio obiettivo della Juventus

Il rotondo successo sull’Udinese lancia al virtuale secondo posto il Napoli di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese conosce verosimilmente già il suo futuro che, salvo clamorose sorprese, sarà lontano dal Vesuvio. Il Napoli valuta il possibile successore di ‘Ringhio’, con una clamorosa indiscrezione che vedrebbe Massimiliano Allegri alla guida del Napoli, a partire dal prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli, doppio sgarbo alla Juventus: Allegri supera i bianconeri

Contatti già avviati ed un’idea, realizzabile, solo in caso di approdo alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da ‘Lebombedivlad.it’, Aurelio De Laurentiis sarebbe in pressing su Massimiliano Allegri. Opzionato già da tempo Spalletti, l’ex Juventus è però il sogno del patron del Napoli che con la Champions in tasca, potrebbe dare l’assalto definitivo al livornese. Con Allegri in azzurro potrebbe arrivare anche un grande attaccante, in grado di supportare e sostituire Osimhen ed il nome caldo è quello di Moise Kean.

L’attaccante, attualmente in prestito al PSG e lanciato alla Juventus proprio da Allegri, tornerà all’Everton che dovrebbe valutare eventuali ricche offerte. Il Napoli potrebbe mettere sul piatto 35 milioni di euro per l’ex Juventus, da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’ per un eventuale ritorno. Il ‘Conte Max’ befferebbe così i bianconeri, con Ancelotti che per cedere Kean chiederebbe in cambio il cartellino di Irving Lozano.

Il messicano dunque la possibile chiave per il colpaccio che befferebbe, di fatto, due volte la Juventus. Oltre a Kean, il club torinese rimane vigile proprio per il futuro di Allegri, in cima alla lista tra gli altri di Florentino Perez per il suo Real Madrid.