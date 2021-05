Il Barcellona è pronto a dare il ben servito a Miralem Pjanic e pianifica uno scambio con il Chelsea: Juventus spettatrice interessata

La Juventus è chiamata a dare tutto in questo scorcio finale di campionato per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. La stagione – qualsiasi sarà l’epilogo – resta amara e la società è pronta ad intervenire sul mercato per cercare di raddrizzare le sorti. In estate è prevista la rivoluzione ed ogni reparto potrebbe vedere alcune novità. Occhio, però, ai colpi di scena, con un obiettivo per il centrocampo che rischia già di sfumare.

Calciomercato Juventus, scambio beffa

Il Barcellona può infatti anticipare la Juventus e mettere le mani su Jorginho, candidato principale a sostituire un deludente Miralem Pjanic. Come riporta ‘Sport’, infatti, il centrocampista bosniaco non ha convinto gli spagnoli: appena 17 le presenze in campionato, nessun gol o assist a referto. Il feeling non è scattato ed il giocatore sarebbe già in vendita, nonostante un contratto sino al 2024. Ha 31 anni, trovare una squadra non dovrebbe essere complicato.

Un’idea è quella di approdare in Premier League, al Chelsea, con il Barcellona pronto ad offrire uno scambio ai ‘Blues’: il cartellino di Pjanic per Jorginho. Il centrocampista azzurro – classe 1991 – sta vivendo, al contrario, una stagione da protagonista: sette gol e già 25 presenze solo in campionato ed un contratto sino al 2023. Il giocatore era finito anche nel mirino della Juventus, ma la trattativa potrebbe portarlo a Barcellona.

Calciomercato Juventus, Jorginho via dal Chelsea

Da definire, ancora, le cifre dell’eventuale operazione. Il Barcellona potrebbe fare qualcosa di simile a quanto visto lo scorso anno nell’operazione Pjanic-Arthur con la Juventus: invece di scambiare direttamente i giocatori, avanzerebbero una proposta di 52 milioni di euro per Jorginho al Chelsea, sperando poi di vendere Pjanic per circa 40. Resta da vedere se a Stamford Bridge sono disposti a sedersi e negoziare questa operazione.