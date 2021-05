La Juventus a fine stagione potrebbe dire addio ad uno dei suoi attaccanti: incontro per il ritorno in patria

Stagione travagliata per la Juventus, che non è riuscita a rispettare le aspettative della dirigenza e dei tifosi, arrivando a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime partite di campionato. Proprio per questo motivo a fine stagione, a seconda di come si chiuderà, arriveranno diversi addii nella rosa bianconera.

Una delle cessioni possibili riguarda Douglas Costa, che al momento si trova in prestito al Bayern Monaco. Il futuro del brasiliano però potrebbe non essere né in Italia né in Germania. Programmato l’incontro con il possibile prossimo club.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vicino all’addio: incontro con il Gremio

La rivoluzione in casa Juventus sembra ormai molto probabile a fine stagione. Il primo passo sicuramente riguarderà le cessioni, che serviranno per poi riuscire ad investire al meglio nella prossima sessione di calciomercato estiva. Uno degli addii più probabili è quello di Douglas Costa, esterno che in questa stagione ha giocato nel Bayern Monaco.

Il futuro del brasiliano però potrebbe essere un ritorno in patria. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Globoesporte’, questa mattina il calciatore insieme al proprio rappresentante Jorge Machado, avrebbero avuto un incontro con l’amministratore delegato del Gremio, Carlos Amodeo, e il vice presidente Marcos Hermann, proprio per parlare di un accordo per la prossima stagione. La soluzione per il ritorno di Douglas Costa nel club brasiliano sembrerebbe essere il prestito, con il Gremio che sarebbe disposto a pagare un terzo dello stipendio che percepisce attualmente il calciatore. Dunque sembrerebbe prendere sempre più piede l’ipotesi ritorno in patria per l’esterno ormai fuori dai piani della Juventus.