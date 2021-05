Lo Sporting Club de Portugal vince il campionato portoghese e subito arrivano i complimenti di un ex: possibile indizio di mercato

Il campionato vinto dallo Sporting club de Portugal porta degli indizi non indifferenti che lasciano sognare i tifosi portoghesi. Con la vittoria dei bianco verdi si è interrotto il duopolio di Porto e Benfica che durava da 19 anni. L’indizio arriva proprio da uno storico ex del club, Cristiano Ronaldo che proprio a Lisbona ha mosso i suoi primi passi prima di spiccare il volo con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, indizio da Ronaldo

Ronaldo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram complimentandosi con lo Sporting club de Portugal. Il messaggio recita: “Tanti complimenti campioni”. Anche la mamma di CR7, Dolores, ha postato una sua foto con addosso la maglia numero dello Sporting regalata dal club. Segnali che forse non significano niente ma che invece potrebbero significare tantissimo in vista del futuro prossimo di Ronaldo che sembra intenzionato a lasciare la Juventus, soprattutto qualora l’obiettivo Champions League non dovesse essere raggiunto.

Anche la società valuta la possibilità di fare cassa e liberarsi di un maxi ingaggio molto pesante a bilancio. Ecco che allora l’ipotesi di un romantico ritorno del portoghese nel suo paese, nella sua ex squadra, non appare poi così remota e i tifosi lo reclamano a gran voce.