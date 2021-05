Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Milan di Stefano Pioli, potrebbe finire nel mirino di diversi top club europei: dal PSG di Pochettino al Manchester City di Guardiola



Il Milan di Stefano Pioli stasera affronterà il Torino di Davide Nicola in quella che è una sfida cruciale sia per i rossoneri, a caccia di punti decisivi per confermare l’entrata nei primi quattro posti e la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per i granata che, in questi ultimi capitoli del campionato italiano di Serie A, provano a rendere matematicamente certa la permanenza nella massima categoria dopo una stagione decisamente travagliata.

Il faro, come in ogni partita, del Milan sarà Franck Kessie che, in ques’annata, si è rivelato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano e non solo. L’ex giocatore dell’Atalanta infatti si è messo in mostra anche in Europa League con risultati eccellenti ed è arrivato a valere in sede di calciomercato ben 50 milioni di euro. Kessie è un vero e proprio tesoro per il Milan di Maldini, ma su di lui pesa la durata del contratto in scadenza nel 2022 e non ancora rinnovato: quale sarà il futuro del centrocampista della squadra rossonera?

Calciomercato Milan, Kessie rischia di partire | Quanti top club su di lui

Franck Kessie sarebbe entrato nel mirino di diverse grandi del calcio europeo che, vista la durata breve del suo contratto, potrebbero tentare il colpo in saldo la prossima estate. Il Milan non è di certo intenzionato a fare passi indietro sulla valutazione, ma un accordo sul rinnovo potrebbe essere decisivo ai fini della permanenza. Per l’ivoriano attenzione al Manchester City di Guardiola, ma anche allo United ed al PSG di Leonardo, che spesso pesca in Serie A e conosce bene l’ex giocatore dell’Atalanta.

In questa stagione finora con la maglia del Milan, Kessie ha collezionato 34 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno ben 10 gol (da record) e fornendo anche 5 assist ai suoi compagni di squadra.