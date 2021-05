Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli, sarebbe tornato nei radar del Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto due elementi della sua rosa per convincere i rossoneri



Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli, è uno dei migliori laterali del campionato italiano e non solo. Il giocatore di nazionalità francese, arrivato dal Real Madrid nell’estate di calciomercato del 2019, si è subito dimostrato un grande acquisto da parte di Paolo Maldini, dirigente del club meneghino. Classe 1997, il fratello di Lucas, difensore del Bayern Monaco, ha visto schizzare nell’ultimo periodo il suo valore di mercato fino ad assestarsi intorno ai 50 milioni di euro.

In questa stagione con la maglia del Milan è già arrivato in doppia cifra sommando le reti messe a segno e gli assist forniti ai compagni di squadra contribuendo in modo decisivo alle vittorie della sua squadra in diverse occasioni, basti pensare alla rete arrivata a tempo scaduto nei tre punti ottenuti contro la Lazio o al gol fondamentale contro l’Hellas Verona di Ivan Juric a San Siro. Una grande stagione per Theo che potrebbe tornare nel mirino proprio del ‘suo’ Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Neymar e Ronaldo insieme | C’è l’ ‘invito’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, senza Champions via 5 big | Oltre 200 milioni di incasso

Calciomercato Milan, il Real Madrid su Theo Hernandez | I dettagli

Nella rosa del Milan oltre a Theo Hernandez, spiccano anche le qualità di Brahim Diaz, trequartista di proprietà proprio del Real Madrid, che i rossoneri potrebbero voler confermare in vista della prossima stagione. Il giovane centrocampista offensivo ha una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni e potrebbe finire, insieme all’attaccante Luka Jovic, in una maxi proposta di scambio da parte dei Blancos per riottenere le prestazioni di Theo.

Il centravanti serbo, attualmente in prestito all’Eintracht di Francoforte, è stato seguito in passato dal Milan dove ritroverebbe il vecchio partner in attacco Ante Rebic. Un due per uno che potrebbe far vacillare il Milan, club con il quale Theo Hernandez è legato fino al 2024.