La Juventus e l’Inter potrebbero veder svanire i propri obiettivi per ‘colpa’ del Real Madrid: ‘Blancos’ su due centrocampisti

Volata finale con intenti totalmente diversi per Juventus e Inter. Infatti i nerazzurri vantano la vittoria dello scudetto con quattro giornate di anticipo, che gli permettono di vivere il finale di stagione con entusiasmo e tranquillità. La situazione nei bianconeri è totalmente opposta, con la sconfitta contro il Milan che ha indirizzato negativamente la corsa Champions League, obbligandola a vincere gli ultimi match di campionato. Nel frattempo entrambe le squadre sono più che attive in chiave calciomercato e sono pronte ad investire per la prossima stagione.

Gli obiettivi messi nel mirino da i due club italiani però potrebbero essere ‘soffiati’ dal Real Madrid. I ‘Blancos’ sono pronti ad acquistare uno dei due centrocampisti che anche le squadre italiane stanno osservando per migliorare la propria rosa.

Calciomercato Juventus e Inter, il Real Madrid rovina i piani: Camavinga e Kante nel mirino

Il Real Madrid a fine stagione potrebbe subire una vera e propria rifondazione. Serviranno acquisti di valore per riuscire a ricostruire il top club spagnolo per la prossima stagione, e due degli obiettivi dei ‘Blancos’ si incrociano con quelli di Juventus e Inter.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il club spagnolo avrebbe messo nel mirino da tempo Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes che interessa anche alla Juventus e per il quale il club francese chiede circa 50 milioni. L’altra opzione invece sarebbe N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea che continua a impressionare l’Europa con il suo rendimento e che da tempo interesserebbe anche all’Inter di Antonio Conte. Per il calciatore francese il club inglese chiederebbe circa 70 milioni di euro. Così il Real Madrid acquistando uno dei due top player europei farebbe saltare i piani di Inter e Juventus.