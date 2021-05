Il Milan può stringere per Rodrigo De Paul approfittando dei problemi di Juventus e Inter, da tempo sulle tracce dell’argentino in forza all’Udinese

Juventus e Inter bloccate per motivi simili ma anche diversi, ecco allora che un Milan più vicino alla Champions possa davvero mettere la freccia sul calciomercato bloccando quello che da tempo rappresenta l’oggetto del desiderio di entrambe le rivali: Rodrigo De Paul. L’argentino di Sarandi ha disputato un’altra eccellente stagione, trascinando l’Udinese a una salvezza tranquilla tutt’altro che scontata a inizio stagione. 9 i gol e 10 gli assist del classe ’94 che da qualche mese ha effettuato l’ennesimo cambio di agente. Ora lo rappresenta non uno qualunque, ma uno dei procuratori più potenti e influenti al mondo: Mino Raiola. Con lui Maldini e soci sta già trattando da mesi il rinnovo di Donnarumma, un rinnovo fino alla gara stravinta contro Ronaldo e compagni considerato pressoché impossibile. Adesso, invece, tutto sembra essere cambiato, con il portiere più deciso a restare in rossonero respingendo l’assalto della stessa Juve.

Calciomercato Milan, sprint per De Paul: tre contropartite per l’Udinese

De Paul stuzzica non poco il Milan, a prescindere dalla permanenza o meno di Calhanoglu, pure lui ancora in scadenza a giugno. Il club friulano della famiglia Pozzo continua a chiedere non meno di 35 milioni di euro, la cifra alla base della trattativa già in essere con l’Atletico Madrid. Per battere la concorrenza degli spagnoli, oltre che quella di Juve e Inter, il Milan deve quindi fare in fretta, provando a magari a trovare anzittutto un accordo con Raiola sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro (ora in Friuli ne prende 1) netti a stagione. Con l’Udinese, invece, una quadra potrebbe essere trovata intorno ai 22-25 milioni più una contropartita tecnica a scelta tra Kurtic, Saelemaekers e Hauge. Con l’inserimento del 21enne norvegese, la parte cash potrebbe pure scendere di qualche milione.

