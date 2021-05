È in corso la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la 36esima giornata di Serie A: Dybala e Ronaldo raggiungo quota 100 gol

La partita tra Sassuolo e Juventus sta per volgere al termine e i bianconeri hanno portato il punteggio sull’1-3 a loro favore. Un risultato che permetterebbe di continuare a sperare in ottica Champions League, anche se Atalanta e Milan sono ad un passo dai tre punti anche in questa occasione.

Nel frattempo, bisogna registrare un nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi a segno nel match con gli emiliani. Le due pedine hanno raggiunto – in tot anni diversi – quota 100 gol con la maglia della Juve e l’argentino è diventato il primo giocatore non europeo (esclusi i naturalizzati) a realizzare questa cifra di reti con la ‘Vecchia Signora’. Il campione di Madeira, invece, è il primo giocatore nella storia del calcio ad avere toccato quota 100 gol con tre club differenti (Real Madrid, Manchester United e, appunto, Juve) e per la Nazionale. Una soddisfazione ulteriore per due giocatori il cui futuro è ancora tutto da decifrare.