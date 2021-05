Termina la serata di Serie A, valida per il 36esimo turno di campionato: vittoria per Juventus, Atalanta e Milan, risultati e classifica

Un turno infrasettimanale di Serie A mozzafiato. La 36esima giornata di campionato ha visto trionfare a valanga il Milan di Pioli contro il Torino per 0-7. La corsa Champions League, però, resta ancora da decifrare, ma ormai manca davvero poco al verdetto finale. Non hanno deluso anche Juventus e Atalanta, uscite vincitrici dai propri match rispettivamente contro Sassuolo e Benevento. La Roma ha perso contro l’Inter a San Siro, ma il settimo posto per la Conference League rimane ancora di sua proprietà. Sul fronte retrocessione, Inzaghi si allontana sempre di più dallo Spezia e l’incubo Serie B si avvicina ulteriormente. Chiuderà il turno domani sera lo scontro tra Crotone e Hellas Verona.

Serie A, 36^giornata: tutti i risultati e la classifica

Atalanta-Benevento 2-0

22′ Muriel (A), 67′ Pasalic (A)

Bologna-Genoa 0-2

13′ Zappacosta (G), 61′ rig. Scamacca (G)

Inter-Roma 3-1

11′ Brozovic (I), 20′ Vecino (I), 31′ Mkhitaryan (R), 90′ Lukaku (I)

Lazio-Parma 1-0

90+5′ Immobile (L)

Sampdoria-Spezia 2-2

15′ e 73′ Pobega (SPE), 32′ Verre (SAM), 80′ Keita Balde (SAM)

Sassuolo-Juventus 1-3

28′ Rabiot (J), 45′ Ronaldo (J), 59′ Raspadori (S), 66′ Dybala (J)

Torino-Milan 0-7

19′ e 62′ Theo Hernandez (M), 26′ rig. Kessie (M), 50′ Brahim Diaz (M), 67′, 72′ e 79′ Rebic (M)

CLASSIFICA 36esima giornata Serie A: Inter punti 88, Atalanta 75, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio 67*, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Hellas Verona 43*, Bologna 40, Udinese 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Cagliari 36, Torino 35*, Spezia 35, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18*

*Una partita in meno