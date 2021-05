Calciomercato Inter, screzio Lautaro-Conte | Via l'argentino in uno scambio

L’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez la prossima finestra di mercato dopo lo screzio con Antonio Conte

L’Inter nella giornata di ieri ha conquistato altri tre punti, battendo la Roma per 3-1. Una partita fine a sé stessa per i nerazzurri, ormai vincitori del campionato. Tuttavia, è successo un battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante la partita. Alexis Sanchez è uscito per infortunio e al suo posto è entrato proprio El Toro. L’allenatore nerazzurro lo ha poi sostituito, una decisione che non ha fatto piacere all’attaccante argentino che potrebbe essere ‘scaricato’.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Juventus, a segno Ronaldo e Dybala | Nuovo record!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, 36esima giornata: risultati e classifica | Milan show, ok Juve e Atalanta

Inter, Lautaro via in uno scambio

Lo screzio tra Lautaro Martinez e Antonio Conte ha suscitato diverse polemiche. Soprattutto perché arriva in un brutto momento societario per l’Inter. L’allenatore nerazzurro potrebbe decidere di mandare via El Toro, e a quel punto le ‘occasioni’ per sostituirlo fioccherebbero. Uno dei giocatori che potrebbero approdare a Milano, in uno scambio con Lautaro, è Alexandre Lacazette. Attualmente all’Arsenal, l’attaccante francese sarebbe un buon partner per Lukaku. Tuttavia, i Gunners dovrebbero offrire anche un conguaglio da 35 milioni di euro oltre a Lacazette.