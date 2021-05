L’Inter in estate potrebbe affrontare l’assalto di diversi top club: in particolare il Real Madrid è pronto a un sacrificio per l’attaccante

L’Inter non si ferma più e anche nell’ultima giornata di campionato disputata contro la Roma ha continuato a vincere. Nel frattempo al momento la priorità riguarda la prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti sin da subito bisognerà iniziare a costruire una squadra che possa essere ancora più competitiva in Italia, e che inizi a esserlo anche in Europa. Quindi tra acquisti e cessioni, bisognerà stare attenti agli assalti ai top player, anche se la situazione economica non è delle migliori.

Il principale pericolo arriva dalla Spagna, dove il Real Madrid sembrerebbe non voler rinunciare ad un top player dell’Inter. ‘Blancos’ pronti a sacrificare un attaccante per tentare l’assalto al club nerazzurro.

Calciomercato Inter, sirene dal Real Madrid: addio Vinicius e assalto a Lautaro Martinez

Anche in un club come l’Inter, dove al momento sembra essere tutto rose e fiori, ogni tanto capitano delle incomprensioni e delle liti. Ieri sera nella partita contro la Roma l’ingresso e poi la sostituzione di Lautaro Martinez ha portato alla discussione tra l’attaccante e Antonio Conte. Tutto però sembrerebbe essersi risolto oggi, con tanto di simulazione di un incontro di boxe tra i due.

Proprio ‘El Toro’ potrebbe essere il giocatore al centro del prossimo calciomercato dell’Inter. Infatti, il Real Madrid non mollerebbe la presa e in estate potrebbe tentare un assalto a Lautaro. Per finanziare il colpo serviranno 111 milioni (come riporta la clausola rescissoria valida dal 1 al 7 luglio e solo per club esteri) o 70 milioni. Così il club spagnolo, secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, avrebbe deciso di sacrificare Vinicius Junior, che sarebbe diretto verso il Manchester United per una cifra attorno ai 60-70 milioni, che finanzierebbero l’acquisto del bomber nerazzurro. Quindi la società interista si prepara a dover affrontare un nuovo assalto dal Real Madrid, al quale sarà difficile resistere.