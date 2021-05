La Juventus valuta i nuovi colpi di calciomercato ma potrebbe sfumare definitivamente l’arrivo del big: c’è il top club

È stata un’annata difficile quella vissuta dalla Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi e in queste ultime due giornate dovrà lottare per conquistare un posto nella prossima Champions League, anche se al momento la situazione appare piuttosto complicata visto che non dipende soltanto da Ronaldo e compagni.

Il destino della Juventus infatti è anche nelle mani delle squadre che la precedono in classifica, ovvero Napoli, Atalanta e Milan. Bisognerà provare a vincere in queste ultime due giornate e sperare in passi falsi delle squadre meglio posizionate per poter ambire alla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, Aguero sempre più lontano: accordo in chiusura con il Barcellona

La squadra è concentrata sul campo mentre la Juventus continua a lavorare sul calciomercato. Un nome seguito per diverso tempo dai bianconeri è quello di Sergio Aguero, che però sembrerebbe essere sfumato definitivamente anche in caso di Champions League a causa della forte concorrenza delle big.

Secondo quanto riportato da Jose Alvarez Haya durante la trasmissione del ‘Chiringuito’, la trattativa tra Barcellona e Aguero potrebbe essere chiusa a breve e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’argentino potrebbe arrivare in Spagna ed affiancare Lionel Messi, convincendolo così ‘La Pulce’ a restare.

I due calciatori si conoscono molto bene e hanno vissuto diverse esperienze insieme con la maglia della Nazionale: presto la coppia dell’Argentina potrebbe essere protagonista anche con la maglia del Barcellona.