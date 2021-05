La Juventus dice addio al grande colpo in attacco: sprint del Barcellona

La Juventus continua a cercare un attaccante che possa alzare il livello del reparto offensivo, soprattutto alla luce della possibile cessione di Paulo Dybala e del possibile addio di Cristiano Ronaldo. La società sta sondando il terreno per tanti giocatori tra cui Memphis Depay.

L’olandese è un pallino della Juventus ormai da diversi mesi. Anche a gennaio la ‘Vecchia Signora’ ha provato ad ingaggiarlo ma la concorrenza del Barcellona ha reso la vita difficile a Paratici e Nedved. Proprio il club catalano sta continuando a spingere per l’attaccante del Lione che, secondo quanto riportato da ‘Marca’, avrebbe addirittura un accordo con il Barcellona di Ronald Koeman che lo vuole a tutti i costi.

Calciomercato Juventus, Koeman porta Depay al Barcellona

Depay vuole essere allenato da Koeman e sarebbe pronto ad abbassare le sue pretese economiche pur di trasferirsi in Catalogna. Il Barça sembra aver maggiore disponibilità economica rispetto alla scorsa estate e grazie alla proposta del giocatore di riduzione dell’ingaggio, adesso Laporta può davvero chiudere l’affare tagliando, di fatto, la Juventus.

Il futuro di Depay dipenderà, però, da quello di Koeman. Se Laporta deciderà di confermarlo, allora sarà praticamente sicuro il trasferimento dell’attaccante olandese e quindi l’esclusione della Juventus. Se però il tecnico ex Ajax non verrà confermato, allora il futuro di Depay potrebbe cambiare e i bianconeri potrebbero tornare in corsa.